'Была яркая вспышка и удар': жительница Днепра рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

Жительница Днепра рассказала о ночном ударе российских войск по Днепру. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку, взрыву предшествовала яркая вспышка.

Об этом переселенка из Курахово на Донетчине рассказала в комментарии "Суспільне Дніпро". Она отметила, что переехала год назад, дома потеряла жилье и многого натерпелась от российского террора, боялась повторения.

"У окна вспышка такая яркая была, и удар. Потом посыпалось стекло. Хорошая женщина на 9-м этаже – как раз в ее квартиру", – отметила женщина.

"Такой удар был... Ребенок быстро среагировал, мы пошли сразу в коридор и просидели до утра", – добавила она.

Напомним, в ночь на 23 февраля войска страны-агрессора России попали ударным дроном-камикадзе по многоэтажному зданию в Днепре, также поражено предприятие. В результате еще одного военного преступления россиян пострадали восемь мирных жителей, из них семь – госпитализированы. Люди оказались под завалами.

В разбитой многоэтажке несколько квартир полностью разрушены. На месте российского удара повреждены также гражданские автомобили. Там продолжили проводить аварийно-спасательные работы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 22 февраля в Одессе из-за атаки оккупантов ударными беспилотниками вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. В результате обстрела три человека погибли.

– В Харьковской области россияне попали пятью беспилотниками по агропредприятию в селе Мокрая Рокитная в Харьковской области. Один из вражеских дронов попал в коровник, вероятно, под завалами находятся телята.

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