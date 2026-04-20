Были поражены резервуары: в Севастополе третьи сутки горит нефтебаза в районе Казачьей бухты. Фото

18 апреля беспилотники поразили нефтебазу в Севастополе в районе Казачьей бухты, что во временно оккупированном Крыму. Пожар, который возник в результате этого, продолжается уже три дня.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Указано, что в результате удара по нефтебазе были поражены по меньшей мере два резервуара.

Речь идет о нефтебазе "Югторсан", что на мысе Манганари в Крыму.

"Севастопольский вулкан продолжает дымить уже третьи сутки. Нефтебаза "Югторсан" на мысе Манганари была атакована в ночь на 18 апреля", – говорится в сообщении.

Ранее гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что "дым, который виден в Гагаринском районе, — это горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья бухта".

Как свидетельствуют данные со спутниковых снимков, в результате атаки по севастопольской нефтебазе поражения получили по меньшей мере два резервуара.

В ночь на 17 апреля Силы специальных операций поразили логистическую базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон", что во временно оккупированном Мангуше в Донецкой области. На месте ударов зафиксированы взрывы и масштабные пожары. По объектам противника на временно оккупированной территории работали дроны подразделений Middle-strike ССО.

"Рубикон" использует против Сил безопасности и обороны Украины почти все имеющиеся в РФ ударные и разведывательные дроны, кроме "Шахедов/Гераней". Вражеское подразделение среди прочего имеет на вооружении обычные и оптоволоконные FPV-дроны, ударные "Молнии" и "Ланцеты", разведывательные беспилотники ZALA, "Орланы", SuperCam, а также морские дроны", – отметили в ССО.

Также в ночь на 6 апреля Силы обороны атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Это большой перевалочный комплекс, который является конечной точкой магистральных нефтепроводов в Краснодарском крае. Попадание зафиксировано на трех объектах.

В частности, поражены два основных причала, а также узлы системы измерения количества и показателей качества нефти и запорная арматура трубопроводной системы.

"Повреждение одновременно двух основных причалов и узлов СИКН означает фактическую остановку отгрузки. Экономический эффект атаки – прямое сокращение валютных поступлений от нефтяного экспорта, который является одним из основных источников финансирования российской военной машины. Каждый день простоя терминала – это недополученные миллионы долларов от продажи нефти", – подчеркнули в "КиберБорошно".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что известно о буровой установке "Сиваш", которую Силы обороны поразили в Черном море. Платформу на Голицынском газовом месторождении враг использовал как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств РЭБ и ПВО ближнего действия и для дроновых ударов по инфраструктуре Одесской и Николаевской областей.

Также мы сообщали, что Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции в Крыму и Белгородской области. Кроме того, поражен зенитно-ракетный комплекс россиян, расположенный на временно оккупированной территории Луганской области.

