Были склады и не стало: в сети появились спутниковые снимки российского аэродрома 'Липецк' до атаки и после. Фото

Последствия ночного удара украинских войск по российскому аэродрому "Липецк" зафиксировали спутниковые снимки. На них видно, что склады снарядов практически сравнены с землей.

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Спутниковые фото от Planet Labs за 9 августа опубликовали "Схемы". Также обнародована фотография аэропорта до атаки.

На фотографиях невозможно не увидеть последствия удара по военному аэродрому "Липецк", который находится возле одноименного российского города.

Сравнивая фото до и после, видно, что ряд помещений, которые, скорее всего, были складами авиабомб, полностью разрушены. Также хорошо заметно, что на территории аэродрома продолжался масштабный пожар – фото прекрасно демонстрируют выжженную землю.

Кроме того, видны две воронки на земле, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, использованных украинскими военными для нанесения ударов.

По данным Генерального штаба, украинские военные во время атаки в ночь с 8 на 9 августа поразили российские склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов возле аэродрома "Липецк". Также уничтожен один радар зенитно-ракетного комплекса С-350.

Напомним, утром 9 августа источники OBOZ.UA сообщили, что ночью Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Вооруженными силами и Силами спецопераций нанесла мощный удар по военному аэродрому "Липецк-2". На территории авиабазы размещалось несколько десятков истребителей, вертолетов оккупантов, а также склады с более чем 700 КАБами.

В частности, известно, что на аэродроме в Липецке размещались новейшие российские истребители Су-57, которые в РФ относят к пятому поколению, и один из крупнейших учебных центров, на базе которого проходило обучение российских пилотов.

После удара украинских дронов на аэродроме произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию боеприпасов и масштабный пожар на значительной части территории.

Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов, опасаясь дальнейших взрывов и распространения пожара.

Большинство самолетов, размещенных на аэродроме "Липецк-2", не успели взлететь до взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA:

В российском городе Липецк в ночь на пятницу, 9 августа, раздались громкие взрывы и начался пожар в районе военного аэродрома, там начали детонировать боеприпасы. После этого в близлежащих населенных пунктах была объявлена эвакуация, российская авиация тоже стала покидать базирование.

Кремлевские пропагандисты уверяли в сети, что после атаки на военный аэродром Липецка там вроде бы "все хорошо", а военная техника не пострадала, поскольку самолеты якобы были выведены к удару.

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