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Были склады и не стало: в сети появились спутниковые снимки российского аэродрома "Липецк" до атаки и после. Фото

Надежда Данищук
War
2 минуты
2,0 т.
Были склады и не стало: в сети появились спутниковые снимки российского аэродрома 'Липецк' до атаки и после. Фото

Последствия ночного удара украинских войск по российскому аэродрому "Липецк" зафиксировали спутниковые снимки. На них видно, что склады снарядов практически сравнены с землей.

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Спутниковые фото от Planet Labs за 9 августа опубликовали "Схемы". Также обнародована фотография аэропорта до атаки.

На фотографиях невозможно не увидеть последствия удара по военному аэродрому "Липецк", который находится возле одноименного российского города.

Были склады и не стало: в сети появились спутниковые снимки российского аэродрома "Липецк" до атаки и после. Фото
Были склады и не стало: в сети появились спутниковые снимки российского аэродрома "Липецк" до атаки и после. Фото

Сравнивая фото до и после, видно, что ряд помещений, которые, скорее всего, были складами авиабомб, полностью разрушены. Также хорошо заметно, что на территории аэродрома продолжался масштабный пожар – фото прекрасно демонстрируют выжженную землю.

Кроме того, видны две воронки на земле, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, использованных украинскими военными для нанесения ударов.

Были склады и не стало: в сети появились спутниковые снимки российского аэродрома "Липецк" до атаки и после. Фото

По данным Генерального штаба, украинские военные во время атаки в ночь с 8 на 9 августа поразили российские склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов возле аэродрома "Липецк". Также уничтожен один радар зенитно-ракетного комплекса С-350.

Напомним, утром 9 августа источники OBOZ.UA сообщили, что ночью Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Вооруженными силами и Силами спецопераций нанесла мощный удар по военному аэродрому "Липецк-2". На территории авиабазы размещалось несколько десятков истребителей, вертолетов оккупантов, а также склады с более чем 700 КАБами.

В частности, известно, что на аэродроме в Липецке размещались новейшие российские истребители Су-57, которые в РФ относят к пятому поколению, и один из крупнейших учебных центров, на базе которого проходило обучение российских пилотов.

После удара украинских дронов на аэродроме произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию боеприпасов и масштабный пожар на значительной части территории.

Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов, опасаясь дальнейших взрывов и распространения пожара.

Большинство самолетов, размещенных на аэродроме "Липецк-2", не успели взлететь до взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA:

В российском городе Липецк в ночь на пятницу, 9 августа, раздались громкие взрывы и начался пожар в районе военного аэродрома, там начали детонировать боеприпасы. После этого в близлежащих населенных пунктах была объявлена эвакуация, российская авиация тоже стала покидать базирование.

Кремлевские пропагандисты уверяли в сети, что после атаки на военный аэродром Липецка там вроде бы "все хорошо", а военная техника не пострадала, поскольку самолеты якобы были выведены к удару.

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