Было ближнее сражение: украинские нацгвардейцы дали отпор врагу, который пошел в штурм на Северском направлении. Видео

Украинские военные продолжают сдерживать наступление оккупантов по всей линии фронта. В этот раз бойцы 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" дали достойный отпор захватчикам, пытавшимся штурмовать на Северском направлении.

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Соответствующим видео поделился командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в Telegram. На кадрах виден ближний бой с противником и его результаты.

"Северское направление. Очередная штурмовая группа пыталась добраться до позиций гвардейцев, но получила мощный отпор в ближнем бою. Далее дронщики сбросами завершили дело", – говорится в сообщении.

Пивненко подчеркнул, что украинские военные в очередной раз доказали оккупантам, кто хозяин на этой земле.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" успешно отразили очередную атаку врага на свои позиции, уничтожив живую силу и технику российских войск. Бои продолжались 15-16 декабря, но место событий не разглашается.

Российские войска пытались возобновить штурмовые действия против позиций бригады. Защитники эффективно противодействовали вражеской пехоте и штурмовым группам на мотоциклах, используя дроны для сброса боеприпасов и другие виды вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска недавно потерпели неудачу при попытке штурма на Северском направлении. В результате была ликвидирована группа оккупантов и их мототранспорт. Воспользовавшись облачной погодой, противник пытался прорваться в передний край украинской обороны, действуя небольшими группами.

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