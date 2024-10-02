"Было успешное применение": Сметанин подтвердил, что Украина била ракетой "Паляниця" по России. Видео

Украина уже применяла новейший дрон-ракету "Паляниця" собственного производства. И это применение было успешным.

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Сейчас перед производителем "Паляницы" стоит задача как можно быстрее масштабировать производство, чтобы новое вооружение начало поступать в войска. Об этом рассказал экс-руководитель Укроборонпрома, а ныне министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Чиновник, возглавивший Минстратегпром 5 сентября этого года, сообщил, что Украина уже применяла "Паляницу" для ударов по территории РФ.

"Было успешное применение. На сегодняшний день основная задача, стоящая перед производителем этой ракеты, является масштабирование производства, чтобы как можно больше данного вооружения могло попасть в наши Вооруженные силы, это основная задача, которую нужно реализовать", – отметил Сметанин.

В то же время министр добавил, что, несмотря на стремительное развитие производства собственного оружия, Украина все еще остается зависимой от поддержки союзников. Он подчеркнул, что в современном мире вряд ли существует страна, которая была бы полностью независима в этом отношении.

"Даже Россия, которая сегодня имеет значительно больший бюджет, расходы на закупку и производство вооружений и военной техники, закупает военную технику у своих союзников", – резюмировал Сметанин.

О первом применении нового украинского оружия для поражения вражеских целей президент Украины Владимир Зеленский заявил во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости 24 августа 2024 года. Успешный запуск, по его словам, был осуществлен именно в 33-й "день рождения" независимой Украины.

"Сегодня было впервые применено совершенно новое оружие – украинскую ракету-дрон "Паляниця". Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Россиянам будет очень тяжело, трудно даже сказать, что именно прилетело, трудно противостоять, но легко понять за что" – сказал тогда Зеленский.

Сообщалось, что "Паляница" поразила объект врага на временно оккупированной территории. В то же время, в сети заподозрили, что именно это вооружение прилетело в конце августа по военному складу россиян в городе Острогожск Воронежской области.

Относительно характеристик нового оружия, наделенного тактико-техническими характеристиками и дрона, и ракеты, известно немного.

По данным портала портал "Милитарный", первый полет новый дрон-камикадзе на реактивной тяге совершил в январе 2024 года. Разработка, отметили журналисты, опубликовавшие вероятное изображение новинки, представляет собой беспилотный летательный аппарат с передним горизонтальным оперением. В кормовой части находится силовая установка неизвестного типа, являющаяся реактивным двигателем.

По информации портала, наличие воздухозаборников позволяет утверждать, что на дрон установлен не ракетный двигатель, а тяга двигателя – регулируемая.

Уже 25 августа Зеленский показал видео, на котором зафиксирован, вероятно, именно украинский дрон-ракета.

Тогда же стало известно, что в рамках действия "Паляниці" – два десятка военных российских аэродромов. Запускается она с наземной платформы. Двигатель у ракеты-дрона – турбореактивный, а ее себестоимость значительно ниже западных аналогов. При этом разработчики работают над еще большим ее удешевлением и масштабированием производства.

При этом ни боевой радиус ракеты-дрона, ни ее боевая часть, ни производитель не раскрываются.

А 18 сентября стало известно, что Литва до конца 2024 планирует передать Украине помощь на €40-50 млн, из них €10 млн инвестируют в производство "Паляниці".