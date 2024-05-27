Часть уничтожили, часть взяли в плен: операторы ССО совершили налет на позиции врага в Харьковской области. Видео

Операторы Сил специальных операций Украины совершили успешный налет на вражеские позиции в Харьковской области. По результатам 11 оккупантов были уничтожены, еще трое попали в плен.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ССО ВСУ. Отмечается, что защитники заняли вражеские позиции.

"Как говорят наши побратимы, в таких ситуациях главное для противника – не опускать руки, ведь тогда будет шанс выжить и когда-то вернуться домой, а не превратиться в "груз 200"", – отметили бойцы.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оккупанты ежемесячно теряют 24 тысячи солдат в войне против Украины. Кремлевский диктатор Владимир Путин не считается с потерями ради империалистических амбиций.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 мая в Генштабе сообщили о "юбилейных" потерях захватчиков на войне в Украине. По последним данным, с начала полномасштабного вторжения россияне в Украине потеряли более 500 тысяч военнослужащих.

– В ГНСУ сообщили, что пограничники атаковали средства связи и БТР противника. В этот раз отличились бойцы подразделения "Феникс" пограничной бригады "Месть".

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