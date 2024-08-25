'Чеченцы сбежали': военный РФ рассказал, как попал в плен в Курской области. Видео

Силы обороны Украины в Курской области взяли в плен еще одного российского оккупанта из "элитной" 810-й гвардейской бригады морской пехоты (810-я ОБрМП) ВС РФ. Морпехов перебросили под Курск для отражения наступления ВСУ, однако они несут там большие потери.

Видео дня

Видео с допросом очередного пленного захватчика опубликовали в сети в воскресенье, 25 августа. Он рассказал, что, когда морпехи приехали на свои позиции, оттуда мгновенно сбежали оккупанты из чеченского подразделения "Ахмат".

В плен россиянин попал в районе населенного пункта Дуровка. Обменный фонд для Украины пополнили воины из 225-ого отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины.

"Чеченцы сбежали, когда мы приехали в Дуровку. Когда мы приехали, их уже не было", – сказал он.

Также российских оккупант добавил, что украинские бойцы нормально к нему относятся, как к пленному.

Ранее российские пропагандисты пожаловались, что воины Сил обороны Украины возле российского поселка Каучук в Кореневском районе разгромили группу 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.

В результате боя большое количество российских морпехов было убито либо ранено.

18 августа стало известно, что украинские воины взяли в плен командира роты морпехов РФ. Оккупант ранее воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер", после же подписал контракт с минобороны РФ.

В коротком видео, которое показали бойцы 225-го ОШБ ВСУ, пленный командир российских морпехов попросил обменять его на находящихся с весны 2022 года в российском плену "азовцев".

Как сообщал OBOZ.UA, российский генерал-майор Олег Власов, командир 810-й бригады морской пехоты РФ, прибыл в оккупированный Севастополь из Курской области. Цель его визита – проведение внеплановой ревизии в связи с потерями и проблемами на Курском направлении.