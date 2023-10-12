Чехия и Дания поставят Украине боевые танки и БМП: что войдет в новый пакет помощи

Чехия и Дания в ближайшие месяцы совместно поставят Украине тяжелую военную технику. В новый пакет помощи войдут БМП, боевые танки и другая техника как нового производства, так и со складов.

Об этом сообщило Министерство обороны Чехии. Список был создан исходя из требований и потребностей Вооруженных сил Украины.

В рамках первой части проекта Дания и Чехия поставят почти 50 боевых машин пехоты и основных боевых танков, 2500 пистолетов, 7000 винтовок, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, наблюдения и разведки, разведывательное оборудование, значительное количество крупнокалиберных боеприпасов нового производства и со складов чешских компаний.

В дальнейшем Дания и Чехия планируют передать Украине 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 самозарядных орудий, 7000 противотанковых средств, 10 000 ручных гранат и 60 минометных систем и многое другое. В поставку также войдет значительное количество систем борьбы с дронами.

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Заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец объяснил, что Министерство обороны Чехии играет роль посредника в этом проекте.

"На нашей территории есть ряд предприятий оборонной промышленности, с которыми у нас как у Министерства обороны долгосрочные отношения, и поэтому мы можем связать их с теми, кто, как и мы, хочет помочь украинцам. В данном случае это правительство Дании", – сказал он.

Благодаря такой форме сотрудничества можно будет продолжать военную помощь Украине не только в ближайшие месяцы, но и в 2024 году, а при необходимости, в долгосрочной перспективе.

Напомним, украинские военные получат еще шесть новых пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk от Испании. Страна также передаст нам артиллерийские 155 и 105 мм снаряды, тяжелые пулеметы и проведет обучение 4 тысяч защитников Украины.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в Брюсселе после 16-го заседания в формате "Рамштайн" заявил, что Соединенные Штаты возглавят коалицию стран, помогающих Украине развивать собственные Военно-воздушные силы. Совместно с США эту коалицию возглавят Дания и Нидерланды.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Союзники объявили о предоставлении новых пакетов помощи Киеву.

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