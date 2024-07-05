'Чем скорее, тем лучше': в ООН надеются, что Россия выведет войска из Украины до сентября этого года или раньше

Россия грубо нарушает международные законы, поэтому Генеральная Ассамблея ООН будет настаивать на выводе российских оккупационных войск из Украины. Там надеются, что РФ сделает это до сентября этого года или раньше.

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Об этом в интервью Укринформу рассказал глава Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис. Он напомнил о резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу всех российских войск с территории Украины.

"Генеральная Ассамблея, которая является крупнейшим, демократическим органом ООН, четко подчеркивала Российскую Федерацию: "Вы нарушаете фундаментальные принципы организации, и поэтому мы ожидаем, что вы исправите это поведение – чем скорее, тем лучше". На самом деле резолюция призывает к немедленному полному выводу всех российских войск с территории Украины", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "ни одно государство не может нарушать закон вопиющим образом и не ожидать последствий". Фрэнсис также напомнил, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН до 31 июля 2024 года. В сентябре новый президент Генеральной Ассамблеи ООН приступит к работе с новой программой. Независимо от программы Украина будет оставаться в повестке дня ООН, заверил он.

"Я могу вам без сомнения сказать, что повестка дня ООН и в дальнейшем будет отражать важность войны в Украине. Этот вопрос никуда не исчезнет, пока мы не видим никаких признаков этого. Мы надеемся, что российские власти решят вывести свои войска (из Украины, - ред.) .) до сентября этого года или раньше, но исходя из того, что мы видели, нет никакой гарантии, что это произойдет.

Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин сделал очередное циничное заявление о войне в Украине и возможности переговоров. Он пытается убеждать, что вывод российских войск из Украины "не будет никогда".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 июня, накануне проходившего в Швейцарии Саммита мира Украины, российский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Киевом. В частности, он заявил, что для начала переговоров украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Еще одним условием РФ есть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

– Вице-президент США Камала Гаррис назвала предложения Владимира Путина относительно "условий мира" в Украине фактически требованием капитуляции, а не искренней попыткой прекратить войну. Она в очередной раз заверила в непреклонной поддержке Украины со стороны США.

– Президент Зеленский заявил, что политика ультиматумов Путина означает единственное – необходимость сделать паузу в войне. Заморозка боевых действий требуется кремлевскому лидеру, чтобы подготовить свои войска к дальнейшей эскалации.

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