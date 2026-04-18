'Черные Запорожцы' поймали на территории РФ две САУ 'Мста-С' и гаубицы Д-30. Видео

На территории страны-агрессора украинские воины атаковали вражескую артиллерию. В результате бойцам удалось уничтожить две самоходные установки 2С19 "Мста-С" и две прицепные гаубицы Д-30.

Очередные потери врагу нанесли воины 72-й механизированной бригады. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

"Воины 72 механизированной бригады поймали на территории РФ две САУ 2С19 "Мста-С" и две прицепные гаубицы Д-30. Минус огневая способность врага на направлении. Граница не спасает от возмездия. Охота продолжается!", – говорится в сообщении.

Напомним, за 16 дней апреля подразделения Сил беспилотных систем уничтожили 16 средств противовоздушной обороны и радиолокационных станций российских войск. Среди пораженных целей – зенитные ракетные комплексы различных типов и РЛС.

