Чтобы приблизить подготовку к реальному бою: в Германии из музеев одолжили танки для тренировки украинских военных

Для того чтобы приблизить подготовку украинских военных к реальным условиям боя с российскими оккупантами, Германия одолжила советские танки из музеев. Эти старые советские танки помогают обучать украинских военных тактике мин-ловушек, которую используют россияне на поле боя.

Видео дня

Об этом сообщил Reuters командующий тренировочной миссией ЕС для Украины (EUMAM Ukraine), немецкий генерал-лейтенант Андреас Марлоу. Отмечается, что в Германии инструкторы из 17 стран уже подготовили около 18 тысяч украинских военных.

Подготовка охватывает обучение управлению современными танками и системами противовоздушной обороны, а также тренировку снайперов, инженеров, парамедиков и специалистов по борьбе с дронами.

Для лучшего воспроизведения условий боя немецкие военные выкопали системы окопов по российским стандартам и привлекли советскую технику из музеев. Как пояснил Марлоу, советскую технику применяют на тренировках как условную технику "российской" стороны.

Он также рассказал, что во время учений в оставленном снаряжении устанавливают небольшие "ловушки", чтобы показать военным, где следует проявлять осторожность.

В то же время командование учебной миссии не раскрывает, откуда именно были одолжены танки и в каком количестве.

Ранее сообщалось, что войска РФ лишились почти 200 танков, более 650 бронемашин и потеряли около 80 000 военнослужащих (убитыми и ранеными) в период наступательных операций сентября – октября 2024 года. За это время они захватили около 1500 квадратных километров территории в Украине и Курщине. Так, потери РФ за два месяца больше, чем США потеряли за 20 лет операций в Ираке и Афганистане.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные накапливают бронетехнику на фронте, но пока не используют ее. Вместо того, они совершают атаки с помощью пехоты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!