ЧВК 'Вагнер' больше не воюет в Украине – Белый дом

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" в настоящее время не воюют в Украине. В то же время он отметил, что не может дать четкого ответа на вопрос о будущем группировки после мятежа в РФ.

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Соответствующее заявление Салливан озвучил на Форуме по безопасности в Аспене вечером 21 июля. В частности, он подтвердил, что часть вагнеровцев находятся в Беларуси.

"Потеря "Вагнера", – если это продолжится, – означает, что самые эффективные силы, ответственные за скромные успехи России во время ее последнего контрнаступления, убрали с доски", – сказал политик.

При этом он подчеркнул, что "никто не может с уверенностью сказать", как попытка мятежа, который устроил владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, сказалась на судьбе самой ЧВК, ее основателе, минобороны РФ, конкретных генералах и командирах.

По мнению Салливана, "в полной мере последствия случившегося" станут понятны "в течение дней, недель и месяцев".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", после 11 июля в Беларусь прибыло девять колонн "Вагнера" с более 2500 наемниками.

– Вагнеровцы начали учения со спецназом Беларуси. Также они тренируют местную тероборону под Осиповичами, примерно в 200 км от границы с Украиной.

– В ГПСУ заявили, что "Вагнер" не представляют угрозы для Украины со стороны Беларуси, но ситуация может измениться.

– В британской разведке отметили, что в ближайшее время "Вагнер" освободит последних завербованных зеков от обязательной службы. Теперь вербовку взяло на себя минобороны РФ.

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