Данилов о ночной атаке РФ на Киев: тупость и упрямство в разных вариациях

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал ночную атаку армии России на Киев. По его словам, оккупанты демонстрируют "тупость и упрямство в разных вариациях".

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Об этом Данилов написал в своем Facebook, поздравляя жителей столицы с Днем Киева. Секретарь СНБО рассказал, что в 5:30 посмотрел утреннюю оперативную сводку и "только удивленно покачал головой".

"Россияне продолжают демонстрировать свои две основные "добродетели" – тупость и упрямство в разных их вариациях", – заявил Данилов.

Напомним, в Киеве из-за падения осколков дрона есть погибший и пострадавшие, также зафиксированы разрушения в нескольких районах.

В ночь на 28 мая в небе над столицей было уничтожено более 40 дронов-камикадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 мая РФ атаковала Украину рекордным количеством "шахедов". ПВО сбила52 из 54 БПЛА.

– Взрывы прозвучали на Киевщине, Житомирщине и Сумщине.

– На Черниговщине пограничники сбивали "шахед" из стрелкового оружия, он упал в поле.

– В ВСУ рассказали, что агрессор ищет новые тактики для атак БПЛА, используя нетрадиционные маршруты.