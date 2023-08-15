Данилов ответил, возможна ли сдача Крыма в 'аренду' России, и высказался по поводу статуса Донбасса

Никакой "аренды" украинского Крыма оккупантам не может быть. В противном случае Россия очень скоро потребует стать собственником.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию "La Repubblica". Он напомнил, что РФ уже была в роли "арендаторов".

"Они уже были нашими арендаторами: очень скоро они потребуют стать владельцами того, что они арендуют", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также высказался по поводу статуса Донбасса. Его в интервью спросил, возможна ли автономия демилитаризованного Донбасса с гарантиями ООН и украинским суверенитетом. На что Данилов ответил, что Украине было достаточно автономии Крыма.

"Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полный и безусловный возврат под контроль украинской власти всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также заявил, что уверен в том, что Украина сможет победить в войне с Россией, и террористы потерпят поражение на украинской земле. А наше государство вернет свои территории в международно признанные границы 1991 года.

"То, что будет мешать освобождению наших территорий до границ 1991 года, особенно в Крыму, будет уничтожено", – заявил Данилов.

К слову, в этом же интервью Данилов заявил о безальтернативности украинского мирного плана, в основе которого лежит требование вывести войска РФ на грани 1991 года. Единственные уступки, на которые Украина может пойти – это изменить последовательность пунктов.

Он также опроверг сообщение о том, что Запад якобы начинает давить на Украину для выхода на переговоры с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что по состоянию на 11 августа уже 58 стран поддержали украинскую Формулу мира. Уже создано 10 групп по реализации каждого пункта формулы;

Ранее в Джидде в Саудовской Аравии 5-6 августа состоялась встреча по реализации украинской Формулы мира. The New York Times считает, что этот саммит стал началом широкой дипломатической кампании Украины по изоляции и ослаблению России ;

После саммита в сети появился фейк, что представители Украины в Саудовской Аравии якобы согласились начать мирные переговоры без обязательного требования по выводу оккупантов с захваченных территорий. Это вымышленная информация, не имеющая ничего общего с реальностью.

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