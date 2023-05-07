Данилов пригрозил России: худшее впереди

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что "крупнейшая геополитическая катастрофа", которой президент РФ Владимир Путин называл распад СССР, оказалась для России прогнозом, а не фактом. Причем худшее у страны-агрессора – еще впереди.

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Об этом Данилов написал в своем Twitter. По его словам, катастрофа для РФ происходит уже сейчас.

"Крупнейшая геополитическая катастрофа", о которой говорил Путин, оказалась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для России происходит сейчас, и худшее впереди – поражение, распад, суд, контрибуции. Все будет Украина!" – заявил секретарь СНБО.

Напомним, в 2005 году Путин, обращаясь к федеральному собранию РФ, назвал распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

А в 2021 году в фильме "Россия. Новейшая история" диктатор заявил, что для него распад СССР стал трагедией и "распадом исторической России". Он пожаловался на утрату 40% территорий, производственных мощностей и населения, а также того, "что нарабатывалось в течение тысячи лет".

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