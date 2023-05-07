В Зеленского рассказали советнику Байдена о подготовке к освобождению оккупированных территорий
Украина продолжает тесно общаться с иностранными партнерами, всячески поддерживающими наше государство и осуждающими российскую вооруженную агрессию на территории Украины. В этот раз по поручению президента в рамках диалога был проведен разговор с представителями США.
Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ярмак сообщил о телефонном разговоре с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Он рассказал ему о текущей ситуации на передовой.
Также стороны обсудили ситуацию с подготовкой к деоккупации украинских территорий и о насущных потребностях Вооруженных сил Украины.
"По поручению президента Украины и в рамках продолжающегося диалога с международными партнерами провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.
Проинформировал собеседника о текущей ситуации на фронте, подготовке подразделений сил обороны к освобождению от оккупантов украинских территорий, а также о неотложных нуждах украинской армии", – рассказал Ярмак.
Ранее сообщалось, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного был телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Напомним, что начальник ГУР ранее подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы к лету вернуть незаконно аннексированный Россией Крым. Также он говорил, что результаты украинского контрнаступления "все увидят и почувствуют в ближайшее время".
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