Дания предоставит Украине новый пакет помощи почти на €295 млн: что известно

Дания объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 295 млн евро. Эти средства, в частности, будут направлены в качестве инвестиций в украинскую оборонную промышленность, на приобретение беспилотников, производство компонентов ракет и значительную помощь в морской сфере.

О передаче нового пакета сообщили в правительстве Дании 16 апреля. Отмечается, что 28,5 млн евро из него пойдут на инвестирование украинского ОПК.

Пакет также предусматривает заключение ряда соглашений с союзниками по закупкам и пожертвованиям для Украины от оборонной промышленности стран Запада, а также совместным пожертвованиям.

В частности, средства пойдут на закупки и передачи оружия и боеприпасов, БПЛА и производства ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией.

Часть оружия поставят датские компании.

"17-й пакет помощи направлен на расширение оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной, основывающийся на все большей потребности в укреплении и наращивании украинского производства артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Пульсен.

Он отметил, что в марте посетил несколько предприятий ОПК в Киеве, из чего стало ясно, что существует большой потенциал для будущего сотрудничества.

В целом Копенгаген уже объявил о военной поддержке Украины почти на 5,9 млрд евро на 2022-2028 годы.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания планировала передать Украине первые шесть самолетов F-16 в районе Нового года. Теперь власти страны заявляют, что поставка осуществится на полгода позже поскольку не завершена подготовка украинских летчиков.