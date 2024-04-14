Первые украинские пилоты закончили обучение в Британии: что дальше

Первые пилоты из Украины, прошедшие интенсивную подготовку в Великобритании, закончили обучение. Теперь их ждет следующий этап обучения – во Франции.

Об этом сообщили в соцсети Х (exTwitter) министерства обороны Великобритании. Наши летчики учатся управлять современными истребителями F-16.

Напомним, что 11 апреля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в США и Дании также завершается обучение украинских пилотов. Сейчас они уже отрабатывают задачи, которые перед ними будут стоять в Украине – прежде всего, удары по "Шахедам" и ракетам.

Как отметил представитель ПС ВСУ Илья Евлаш, в Великобритании продолжаются курсы для пилотов по английскому языку. Другая группа украинских военных уже находится во Франции. Там пилоты осваивают системы управления на легкомоторных самолетах.

В США и Дании летчики из Украины также оттачивают свое мастерство в небе. В то же время, конкретные даты передачи Украине самолетов F-16 никто не будет раскрывать, отметил Евлаш. Он объяснил, что появление этих истребителей в украинском небе должно стать неожиданностью для врага. Поэтому ни о каких конкретных терминах не может быть и речи.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нидерландах заявили, что планируют передать Украине всего 24 истребителя F-16. Украинские военные получат их после того, как завершат всю необходимую подготовку.

– В ПС ВСУ сообщили, что Украина находится в ожидании западных истребителей F-16. Эти самолеты могут существенно помочь украинским защитникам на фронте и обеспечить выполнение многочисленных задач в воздухе.

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