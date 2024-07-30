Датчанин уехал в Россию, чтобы спастись от 'европейских ценностей', и попал на 'СВО': расторгнуть контракт не может. Фото

33-летний гражданин Дании, уехавший в Россию, убегая от "европейских ценностей", подписал контракт с армией оккупантов и попал на войну в Украину. Теперь датчанин судится с министерством обороны, поскольку хочет домой, но вырваться из рук россиян не так просто.

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Историю единственного датчанина в ВС РФ рассказали на российском Telegram-канале Baza. Отмечается, что европеец прибыл в РФ летом 2023 года, а уже в октябре у него истек срок пребывания. Когда с продлением у мужчины возникли трудности, ему посоветовали заключить контракт с ВС РФ.

Датчанин заявил, что не собирался отправляться в зону "СВО", но именно такая судьба его постигла после подписания документа на "незнакомом русском языке".

По данным росСМИ, в настоящее время мужчина находится в подразделении, которое занимается беспилотниками и дронами. Служит в "ЛНР". Европеец жалуется, что служить ему не нравится, особенно из-за соседей по блиндажу – его поселили с выходцами из Южной Азии, которые не столь опрятны, как он сам. Они плюют на пол и заставляют пить водку.

Весной 2024 года датчанин подал иск к минобороны РФ и попросил признать контракт недействительным. Иностранец ссылался на то, что якобы не понимал, что подписывает.

"По словам адвоката, Мадс (имя героя изменили. – ред.) – единственный датчанин в ВС РФ. Теперь он очень надеется, что его историю заметят в посольстве Дании, помогут выиграть суд с минобороны и вернут домой", – пишут росСМИ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В июне Дания объявила о новом, 19-м пакете военной помощи Украине. Он объединяет в себе "значительное финансирование" украинской оборонной промышленности, дополнительные материалы для поддержки пожертвования Данией F-16 и передачу вооружений по собственным армейским запасам.

– Премьер Дании Мэтте Фредериксен призвала передать Украине все системы противовоздушной обороны, которые есть в стране. По ее словам, украинцам ПВО нужнее.

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