Премьер Дании: мы должны передать Украине все системы ПВО

Премьер Дании Метте Фредериксен призвала передать Украине все системы противовоздушной обороны, которые есть в стране. По ее словам, украинцам ПВО нужнее.

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Такое заявление Мэтте Фредериксен сделала для американского издания Sky News во время саммита НАТО в Вашингтоне. Чиновница напомнила, что именно Дания ранее поставила Вооруженным силам Украины всю свою артиллерию.

"Мы много месяцев назад решили отдать всю нашу артиллерию Украине, потому что в Украине ее применят лучше, чем в Дании. И сейчас мы должны сделать то же с противовоздушной обороной. Я бы лучше видела системы Patriot в Украине, чем в западной части НАТО" , – сказала Фредериксен.

Это касается не только Дании, добавила она. Европейским членам военного альянса необходимо активизировать свои усилия, чтобы помочь Украине и обеспечить мир.

"Разные американские президенты высказывали одно и то же: вы (Европа - ред.) должны делать больше, вы должны позаботиться о собственной безопасности, вы должны взять на себя больше обязательств. Должна сказать, что я с ними согласна", – отметила Фредериксен.

Также она подчеркнула, что те 80 истребителей F-16, которые Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия вместе решили поставить Украине – это мало, учитывая, что Россия располагает более чем 800 истребителями и военными самолетами.

"Я не вижу альтернативы выигрыша Украины в этой войне. Если мы позволим России победить, то мы уступим во всем, над чем работали с конца Второй мировой войны", – резюмировала Фредериксен.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания будет обучать украинских пилотов на F-16 только до конца 2024 года. Уже в следующем году эта страна не сможет готовить наших военных из-за перехода из этих истребителей на более современные F-35.

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