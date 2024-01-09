'Давайте разберемся': в Воздушных силах прокомментировали статью NYT о нехватке ракет для Patriot

В Воздушных силах прокомментировали статью The New York Times, прогнозировавшую, что Соединенные Штаты вскоре не смогут поставлять ракеты-перехватчики для украинских батарей Patriot. В то же время, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что необходимо с осторожностью относиться к таким материалам западных СМИ.

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Об этом Игнат заявил в эфире телемарафона "Единые новости" во вторник, 9 января. Также он признал, что сейчас в Украине есть дефицит зенитных управляемых ракет.

"Давайте разберемся, кто предупреждает – источники, которые нашла газета The New York Times. Я очень осторожно отношусь к таким заявлениям и высказываниям. Для чего они делаются и кому это выгодно – тоже вопрос. Не раз уже комментировал эти заявления и публикации от западных СМИ, они появляются уже не в первый раз", – отметил Игнат.

Игнат отметил, что сейчас Украина нуждается в западном вооружении, и это не ограничивается только зенитными управляемыми ракетами. Поступает больше западной техники, которая требует обслуживания, обновления, ремонта и пополнения боеприпасами. Даже по советским боеприпасам для зенитных систем Украина получает их от стран, имеющих такие системы на вооружении.

"Происходит нормированная поставка согласно расходов. Если Украина потратила сейчас немалый запас ракет, которые были на эти три атаки. Одна более мощная, затем идет тенденция к меньшему применению средств воздушного нападения, все равно это большой расход, и зенитных управляемых ракет в частности", – добавил спикер.

По его словам, военные производства в Европе, США и других странах активно развиваются, однако проблема дефицита определенного вооружения для Украины остается актуальной.

"Поэтому дефицит зенитных управляемых ракет понятно, что есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о состоянии дел у нас со средствами противовоздушной обороны", – подытожил он.

Ранее Игнат рассказал, сколько российских "Кинжалов" сбила Украина благодаря системам Patriot. По его словам, весной 2023 Силы обороны Украины получили на вооружение первые батареи ЗРК Patriot. Уже 4 мая украинские военнослужащие эффективно применили этот зенитный ракетный комплекс, уничтожив аэробалистическую ракету "Кинжал".

Напомним, что массированным ракетным обстрелом Украины Россия хочет не только привести к разрушениям, но и преследует еще одну цель. Вероятно, Москва пытается не просто поразить определенную цель, но и заставить Украину потратить дорогие ракеты для систем ПВО Patriot.

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