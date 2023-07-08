Делать выводы рано: в Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ

Делать выводы о контрнаступлении Вооруженных сил Украины пока рано. Украинские защитники пытаются найти слабые места в обороне врага – российских захватчиков.

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Об этом заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль на брифинге в пятницу, 7 июля.

"Пока рано делать выводы об украинском контрнаступлении. Мы сейчас находимся в начале срединной фазы. Украинцы пытаются обнаружить слабые места в российской линии обороны", – заявил Каль.

Он подчеркнул, что главное испытание начнется тогда, когда ВСУ найдут столь такие слабые места.

Напомним, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов также прокомментировал украинское контрнаступление. По его словам, успехи будут, но со временем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на темпы украинского контрнаступления влияет то, что союзники затягивали поставки вооружения и оккупанты получили время, чтобы создать многоуровневую оборону и заминировать огромные территории.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его "бесят" жалобы на темпы контрнаступления. По его словам, несмотря на трудности, наши воины ежедневно продвигаются вперед минимум на 500 метров, и каждый метр дается кровью. Чтобы ускорить продвижение, необходимо усилить военную помощь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская армия делает невозможное в рамках контрнаступления, но требует гораздо большего вооружения.

По словам Данилова, задача номер один для украинских военных сейчас – максимальное уничтожение живой силы, оружия, техники, горючего, командных пунктов и ПВО противника. ВСУ действуют спокойно и взвешенно, шаг за шагом освобождая территории.

Согласно отчету ISW, украинские войска 6 июля провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и постепенно уничтожают российскую живую силу и тыловые средства.

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