ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта: в ISW рассказали, где идут главные бои. Карта

Силы обороны Украины 6 июля провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продолжают усилия по постепенному уничтожению российской живой силы и тыловых средств. Они продвинулись к западной окраине Клещиевки, что примерно в 5 км к юго-западу от Бахмута на Донетчине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 6 июля. Ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, аналитики отметили, что украинские силы ведут контрнаступательные действия на Бахмутском, западном Донецком и западном Запорожском направлениях.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 6 июля, видно, что украинские войска продвинулись к западной окраине Клещиевки. При этом украинские и российские пропагандистские источники продолжили обсуждать контрнаступательные операции ВСУ в западной части Донетчины к югу от Великой Новоселки и в районе Орехова в западной части Запорожской области, говорится в отчете.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский признал в целом более медленные темпы контрнаступления в интервью CNN 5 июля и заявил, что украинские операции против укрепленных российских оборонительных позиций "замедлились". По его словам, Украине по-прежнему нужны определенные западные системы вооружений перед перед началом новых атак на фронте.

А заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что украинские удары по районам сосредоточения войск противника необходимы для более широкого контрнаступления и способствуют замедлению темпов вражеских наземных атак.

Маляр отметила, что только за минувшие сутки украинские силы уничтожили шесть российских складов боеприпасов на Таврическом (Запорожском) направлении, и подтвердила, что удар 4 июля по Макеевке был эффективным примером уничтожения российской артиллерии и техники, отметили в ISW.

6 июля украинские силы также вели контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и закрепили контроль над своими новыми позициями, сообщили в Генштабе ВСУ. А официальный представитель восточной группировки войск РФ Олег Чехов заявил, что российские подразделения отражали украинские атаки южнее Великой Новоселки. РосСМИ утверждали, что 5 и 6 июля украинские силы атаковали в районе Старомайорского и Прютного. На кадрах с геолокацией, опубликованных 5 июля, видно, что российские силы по-прежнему удерживают позиции возле Приютного и, вероятно, контролируют населенный пункт.

При этом войска РФ продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная и южнее Кременной. По данным Генштаба ВСУ, они пытались продвинуться в районе Новоселовского, Новоегоровки, Кармазиновки и Белогоровки.

Российские пропагандисты утверждали, что российские силы продолжали атаки вблизи Новоселовского и в Серебрянском лесничестве к югу от Кременной.

Представитель украинской Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый отметил, что российские войска активно пытаются прорвать оборонительные рубежи Украины на Купянско-Лиманском фронте, используя штурмовые отряды "Шторм-Z", укомплектованные бывшими заключенными.

Череватый также заявил, что в этой сфере действуют части российского БАРСа и неуказанных ЧВК. Один из российских пропагандистов опубликовал кадры, на которых якобы запечатлен Центральный военный округ (ЦВО) в районе Кременной. Другой утверждал, что подразделения 3-й гвардейской отдельной бригады специального назначения РФ наносят удары по украинским укреплениям в районе Кременной.

Кроме того, росСМИ утверждали, что 6 июля украинские силы провели несколько контратак вдоль линии Сватово-Кременная. Начальник пресс-службы западного военного округа РФ Сергей Зыбинский заявил, что части 7-го гвардейского мотострелкового полка и 1-й гвардейской танковой армии РФ отразили атаки украинцев под Новоселовским. Минобороны России заявило, что части центральной группировки войск отразили атаки украинских войск примерно в 16 км к западу от Кременной в районе Ямполевки и Торского.

Геолоцированные кадры за 6 июля показывают, как российская артиллерия наносит удар по украинской БМП на западной окраине Клещиевки, что указывает на то, что украинские силы добились успехов в этом районе, говорится в отчете ISW. А росСМИ сообщили, что украинские войска захватили несколько лесных массивов к западу от Клещиевки и усиливают давление на российские позиции к юго-западу от Бахмута. Сама Клещиевка якобы остается под контролем РФ: пропагандисты распространили кадры, на которых несколько российских солдат утверждают, что они контролируют поселок, а на окраинах идут ожесточенные бои.

Генштаб ВСУ дополнительно сообщил, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия южнее и севернее Бахмута и занимают новые позиции. Череватый отметил, что украинские войска сохраняют инициативу в районе Бахмута и оттесняют российские войска на северном и южном флангах.

В то же время 6 июля российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили атаки российских войск к юго-западу от Бахмута в районе Ивановского и Белой Горы, а также к северо-западу в районе Берхови и Богдановки. РосСМИ утверждали, что российские войска атаковали на линии Дубово-Васильевка-Богдановка и в направлении Орехово-Васильевка и что в этом районе ведут бои части 331-го гвардейского воздушно-десантного полка (ВДВ РФ) и 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот РФ).

