Депутат Бундестага призвал официальный Берлин выкупить у Катара Gepard и передать их Украине

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер призвал правительство Германии выкупить у Катара самоходные артиллерийские артиллерийские установки Gepard и передать их Украине. Он подчеркнул, что Берлин должен сделать все, что может способствовать победе украинцев.

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Об этом Кизеветтер, полковник в отставке, сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung. По его словам, катарские САУ Gepard пребывают в рабочем состоянии, причем эти "зенитные танки" эффективны для атаки противника на земле.

"Катарские танки Gepard в настоящее время там не нужны и находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы неплохо выкупить их обратно. Они отлично зарекомендовали себя в действии и изначально очень эффективно использовались для атаки наземных целей", – сказал депутат.

Кроме того, Кизеветтер осудил Берлин за недостаточные поставки боеприпасов для танков Украине:

"Тем более важно, что Украина просит не только о большем количестве Gepard, а, прежде всего, о боеприпасах".

Как сообщал OBOZREVATEL,в начале января стало известно, что правительство Германии планирует передать Украине дополнительные зенитные САУ Gepard. В 2022 году Берлин поставил Киеву 30 таких установок – они проявили себя в боях с лучшей стороны.

Напомним также, по данным СМИ, Британия согласна отправить в Украину танковый эскадрон Challenger 2. Там также анонсировали передачу Украине 30 САУ AS-90 и вертолетов Apache, вооруженные ракетами Hellfire.