Держат оборону на Бахмутском направлении: в Генштабе показали, как группа Межевикина ''Адам'' уничтожает врага. Видео

Сводная тактическая группа "Адам", которой командует Герой Украины Евгений Межевикин, ожесточенно оказывает отпор врагу. Бойцы держат оборону на Бахмутском направлении.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Украинские защитники подразделения принимали участие в освобождении Киевщины, Харьковщины.

"Теперь держат оборону на Бахмутском направлении. Недавно военнослужащие батальона OPFOR, входящего в ЗТГр "Адам", за успешное выполнение боевых задач были награждены наградами Главнокомандующего", – говорится в сообщении.

Их руководитель Евгений Межевикин отметил отличную работу военных.

"Чувствую гордость за подразделение, за людей, с которыми мы эти задачи выполняли. Очень большое дело сделали", – говорит он.

Кроме того, в видеоролике показываются фрагменты успешных попыток ВСУ уничтожить вражеских солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники бок о бок с другими подразделениями и частями Сил обороны Украины продолжают держать оборону в Бахмуте на Донетчине. На днях они обнаружили расчет гранатомета оккупантов на территории города.