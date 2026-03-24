'Девушку забрала скорая, а ее муж погиб': в Запорожье рассказали о последствиях российской атаки. Видео

В ночь на 24 марта враг массированно атаковал Запорожье ракетами и беспилотниками. В результате удара погиб мужчина, его жена госпитализирована в медицинское учреждение.

Местная жительница Нина рассказала подробности российского обстрела. Об этом сообщает "Суспільне".

По словам женщины, молодая семья жила на 8 этаже в одной из атакованных многоэтажек.

"Девушку забрала скорая, а ее муж погиб. Им, видимо, больше тридцати лет. Они переселенцы. Хорошие люди, молодая семья, детей у них нет", – рассказала Нина.

Сейчас экстренные службы работают на местах попаданий, продолжается ликвидация последствий российского удара.

Что предшествовало

РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью в ночь на 24 марта. В результате атаки, кроме погибшего, есть еще пострадавшие.

Также повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые сооружения и объект промышленной инфраструктуры. На местах работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры.

Один из вражеских беспилотников попал в многоэтажку, вызвав масштабный пожар, из которого чрезвычайники эвакуировали жителей.

Напомним, поздно вечером 23 марта появились сообщения о вылете стратегической авиации РФ, а впоследствии подтвердились пуски крылатых ракет. Враг совершил очередной комбинированный обстрел, применив также баллистику и дроны-камикадзе типа "Шахед".

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта российская армия нанесла удары по Полтавщине. Враг применил дроны-камикадзе и баллистические ракеты. В результате вражеской атаки погибли два человека, многие получили ранения. Зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы. На месте прилета возникли пожары.

