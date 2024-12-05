'Дипломатический мир – это иллюзия': глава МИД Литвы пристыдил ЕС за 'мизерную помощь' Украине

Война в Украине может быть завершена только на поле боя, а все остальные варианты, такие как дипломатическое урегулирование, иллюзия. Прочность Украины на передовой определит позицию государства на возможных переговорах с россиянами.

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Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в среду, 4 декабря, перед началом второго дня заседания министров обороны стран НАТО, передает Громадське радіо.

Он пристыдил европейские государства, которые заявляют, что у них нет денег для того, чтобы помогать Украине, напомнив о триллионах на помощь Ираку и Афганистану.

"Есть иллюзия, что мы не можем обеспечить Украину всем необходимым. Поэтому мы просто копаемся в грязи, пытаясь найти пару сотен миллионов евро или долларов в поддержку Украины. Если вы посмотрите на конфликты, которые были в недавнем прошлом, например, Афганистан и Ирак, мы потратили триллионы на эти войны. Поэтому, если сравнивать, сколько мы потратили на Украину, это мизер", – подчеркнул Ландсбергис.

По его мнению, говорить о том, что государства Североатлантического Альянса не могут передать Украине достаточно оружия – это иллюзия. Другого пути, чтобы завершить российское полномасштабное вторжение, отмечает министр, кроме как помочь ВСУ оружием, нет.

"Если мы хотим, чтобы в Украине был мир, другого пути нет. Нам придется предоставлять гарантии безопасности, и с нашей точки зрения нет лучшего, более дешевого способа предоставления гарантий безопасности, чем фактические гарантии безопасности НАТО по статье 5", – сказал глава МИД Литвы.

Как сообщал OBOZ.UA, члены команды Дональда Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению войны. Большинство идей связано с территориальными потерями Украины, в то же время членство в НАТО не обсуждается.

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