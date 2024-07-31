'Дискуссию можно закрыть': Портников объяснил, способен ли Трамп остановить войну в Украине

Победа Дональда Трампа в президентских выборах США вряд ли кардинально изменит ситуацию в Украине, несмотря на громкие обещания прекратить боевые действия и сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Главная причина в том, что у него нет инструментов влияния на российского диктатора Владимира Путина.

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Такое убеждение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил политический аналитик, публицист Виталий Портников. Он считает, что Трамп в случае победы "просто зафиксирует ту ситуацию, которая есть на сегодняшний день".

"Да, он может пытаться проводить переговоры, но опять же, мы не знаем, что он видит как результат переговоров. Если, например, он считает, что Украина должна оставаться суверенным государством с собственным выбором будущего. Даже нейтральным, но суверенным, которое не есть в сфере влияния России, то зачем это Путину?" – отметил аналитик.

Он считает, что Трампу нечем заинтересовать Кремль. Если, например, на президента Украины можно влиять военной помощью, чтобы принудить его к переговорам, то такого инструмента Путина нет.

"Я думаю, что на этом дискуссию на тему саммита мира и российского присутствия можно закрыть. Потому что кроме оценок и пожеланий президента Украины есть еще представления о реальности у президента России. Эти представления кардинально отличаются. Они не обещают встречи российской и украинской делегации в форматах саммита мира", – подчеркнул Портников.

Также он прокомментировал мнение о том, что в случае победы на выборах Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 млрд и снять все ограничения на поставки оружия.

"Это взгляд на вещи одной из частей команды Трампа. Мы не можем быть уверены, что он будет вести себя именно так. Но если Трамп будет действовать так, как ему предлагает Помпео, то есть усиливать поддержку Украины, это дает сигнал Китаю, что нужно помогать Российской Федерации в этом противостоянии еще больше. Тоже нужно об этом помнить", – отметил аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Данные последнего социологического исследования, проведенного Ipsos, показали, что кандидат в президенты США от демократов Камала Гаррис минимально опережает Дональда Трампа. Разрыв между кандидатами, образовавшийся в последние недели предвыборной гонки действующего президента Джо Байдена, исчез.

– Профессор Аллен Лихтман из Американского университета, который называл победителя каждых президентских выборов в США с 1984 года, заявил, что на сегодняшний день у Камалы Гаррис больше шансов одержать победу. По его словам, Гаррис сейчас находится на пути к победе, поскольку ко дню выборов осталось менее 100 дней.

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