'Для вагнеровцев мышеловка закрывается': Згурец объяснил, что происходит в Бахмуте. Карта боевых действий

Несмотря на лживые заявление российских военных преступников о захвате Бахмута, значение обороны этого города не теряет своей актуальности. Украинские военнослужащие сейчас контролируют незначительную часть Бахмута, но в то же время создают условия для окружения вражеских сил.

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На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, и защитники страны продолжают наносит врагу колоссальные потери. Об этом в авторской колонке на сайте "Эспрессо" заявил военный эксперт Сергей Згурец.

Аналитик напомнил, что за 10 месяцев ожесточенных боев в Бахмуте российские оккупанты потеряли около 100 тыс. человек. Згурец отметил, что враг продвинулся к последней линии домов в юго-западном квартале Бахмута, однако такая "победа" в итоге приведет к общему поражению россиян.

По его словам, несмотря на заявление главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, оккупанты до сих пор не вышли на административные границы районного центра. Более того, в Бахмуте активно работает украинская пехота, снайперы и противотанковые подразделения, которые продолжают уничтожать технику и личный состав противника.

"Для вагнеровцев мышеловка, о которой говорил Сырский, кажется, уже закрывается. Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение обороны этого участка не теряет своей актуальности. Мы продвигаемся на флангах в окрестностях Бахмута и приближаемся к взятию города в тактическое окружение", – говорится в сообщении.

Згурец подчеркнул, что украинские войска начали фланговые атаки вокруг Бахмута на севере и на юге. Эксперт добавил, что пока продвижение наших сил на флангах недостаточно для окружения Бахмута, но зато приемлемо для перехвата инициативы и выравнивания линии фронта.

Также эксперт предположил, что по самому оптимистичному сценарию есть возможность взять под огневой контроль одну из трасс, которая обеспечивает Бахмут. Такой сценарий оцепления города безуспешно пытались реализовать оккупанты, но в конечном итоге, вполне вероятно, что Бахмут может стать ловушкой для российских войск.

"Враг будет перекидывать резервы в Бахмут, что и начал делать, чтобы не дать Украине быстро продвигаться на флангах. Это также вызывает панику у российских военкоров, потому что их силы подыгрывают ВСУ, взимая неопытные части с перспективами их уничтожения и ослабления других участков фронта", – отметил военный эксперт.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 21 мая заявила, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение. По ее словам, контроль над господствующими высотами в городе позволяет эффективно уничтожать там врага.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснил, зачем в РФ объявили о "захвате" Бахмута, когда это не соответствует действительности. Он подчеркнул, что украинские защитники мужественно держат оборону на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте украинские силы продолжают контролировать незначительную часть города, однако продолжать ее удерживать очень важно. Это дает возможность входа в город, когда ситуация изменится.