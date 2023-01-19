11 человек пропали без вести: в Днепре обнародовали обновленные данные о российском ударе по жилому дому

В результате удара российских военных преступников по жилой многоэтажке в Днепре подтверждено уже 46 смертей. Неопознанными остаются останки 11 человек.

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Столько же мирных жителей дома числятся как пропавшие без вести. Соответствующие данные (на 15:40 четверга, 19 января) обнародовал в Telegram глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

Чиновник написал, что опознание погибших от ракетного террора страны-агрессора продолжается.

Резниченко добавил, что 80 человек ранены. "В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка", – рассказал глава областной военной администрации.

Напомним: 14 января российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре. Это произошло во время массированного удара РФ по Украине.

Авиационная ракета Х-22 полностью разрушила один из подъездов здания (это более 70 квартир). Еще 230 квартир повреждены. Поисково-спасательная операция закончилась только в 13:00 вторника, 17 января.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что тела людей, которые числятся пропавшими без вести в результате ракетного удара РФ, могут так и не найти. Их останки могли буквально испариться из-за того, что на месте трагедии горело ракетное топливо.

– В военной разведке Великобритании подтвердили, что РФ нанесла удар по жилому дому в Днепре низкоточной противокорабельной ракетой Х-22. Такой же агрессор ударил по ТЦ в Кременчуге в июне 2022 года.

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