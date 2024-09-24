До какой даты мужчины, признанные 'ограниченно пригодными', должны пройти ВВК: объяснение

После вступления в силу нового закона о мобилизации в Украине прекратили предоставлять военнообязанным статус "ограниченно пригодный". Тем, кто ранее получил такой статус, необходимо заново пройти военно-врачебную комиссию.

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Новое медицинское освидетельствование необходимо пройти до 4 февраля 2025 года. OBOZ.UA выяснил, что именно изменилось для военнообязанных и как теперь будет проходить повторная медкомиссия.

С 18 мая 2024 года военнообязанные украинцы, ранее признанные ограниченно годными, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в ТЦК. Также по обновленным правилам медосмотр будут проходить военнообязанные, у которых еще нет заключения медицинской комиссии.

После изменения законодательства военно-врачебная комиссия сможет предоставлять только два статуса – пригодный или непригодный. При этом есть подкатегории для каждого из статусов. В частности, полностью пригодные и также пригодные, которые могут служить в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Также может быть статус "пригоден для выполнения специфических задач".

После внесения изменений у военнообязанных со статусом "ограничено пригодный" есть 9 месяцев – до 4 февраля 2025 года, чтобы повторно пройти медкомиссию. Новое направления на ВВК военнообязанные должны взять в ТЦК и СП. Стоит отметить, что срок действия решения военно-врачебной комиссии – 5 лет в мирное время и 1 год в военное.

Напомним, отсрочку от мобилизации в Украине можно получить на срок 90 дней, или примерно три месяца. Военнообязанные должны каждые полтора, два с половиной или три месяца посещать ТЦК и подавать документы для ее продления, в зависимости от скорости оформления. Причем предоставить украинцам отсрочку от мобилизации могут только ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, если ТЦК и СП отказывает военнообязанному в предоставлении отсрочки, он может обжаловать решение военкомата. Сделать это желательно немедленно, поскольку после вручения письменного отказа гражданин может быть направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) и мобилизован.

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