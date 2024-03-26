До конца года будет больше миллиона: Боррель сказал, сколько боеприпасов ЕС уже передал Украине

На сегодняшний день Евросоюз передал Украине уже 500 тысяч артиллерийских снарядов. А к концу года количество боеприпасов, переданных украинским вооруженным силам, составит более одного миллиона.

Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. О количестве снарядов, которое ЕС уже поставил Киеву, и которое еще должен передать, он сообщил в своем блоге.

Боррель также отметил, что Европейская оборонная промышленность предоставляет Украине еще 400 тысяч снарядов по коммерческим контрактам.

"Чешская инициатива по закупке боеприпасов за пределами ЕС является дополнением к этим усилиям. Однако этого недостаточно, и мы должны увеличить как наши производственные мощности, так и финансовые ресурсы, направленные на поддержку Украины", – подчеркнул европейский чиновник.

Он напомнил, что ЕС также проводит военные учения для украинских воинов и к этому лету подготовит 60 тысяч солдат.

Жозеп Боррель назвал "беспрецедентной" военную поддержку Украины Европейским фондом мира (EPF). Он отметил, что этот межправительственный фонд был создан в 2021 году с бюджетом в 5 млрд евро. А сейчас финансовый потолок фонда составляет 17 млрд евро. Для помощи Украине оттуда уже привлекли 6,1 млрд. евро.

В целом же с начала полномасштабного вторжения РФ Евросоюз поставил в Украину военное оборудование на сумму 31 млрд. По словам Борреля, эта цифра "ежедневно растет".

Как сообщал OBOZ.UA:

Европейская комиссия 15 марта выделила 500 миллионов евро на производство боеприпасов. Ожидается, что европейская оборонная промышленность к концу 2025 года вдвое нарастит количество изготовленных снарядов – до 2 миллионов единиц в год.

Правительство Литвы в среду, 20 марта, объявило о выделении 35 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины. Это будет происходить в рамках чешской инициативы.

Финляндия выделит Украине 30 миллионов евро на покупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Эти средства также пойдут на финансирование инициативы Чехии по поставке снарядов Украине из третьих стран.

Ранее в Европейском Союзе анонсировали поставку в Украину около половины обещанного миллиона артиллерийских боеприпасов. Их украинские воины должны получить уже до конца марта. В целом, в этом году Украина в 2024 году может получить более миллиона боеприпасов в рамках инициативы Евросоюза.

Между тем, издание CNN сообщало, что Российская Федерация производит 250 тысяч снарядов в месяц. Эта цифра почти втрое больше, чем США и Европа производят для снабжения Украины вместе взятыми.

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