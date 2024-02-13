Договорились еще в прошлом году: украинские танки Т-64 так и не начали ремонтировать в Чехии

Чешское государственное оружейное предприятие VOP CZ до сих пор не приступило к ремонту танков Т-64 для Вооруженных сил Украины, о котором договорились в прошлом году. Украинская сторона так и не поставила ни одной единицы этой техники.

Об этом в комментарии информагентству ČTK заявил спикер VOP CZ Ростислав Розновский. По его словам, компании пока нечего ремонтировать.

"Украинская сторона еще не передала ни одного танка", – подчеркнул он.

Министерство обороны Чехии на запрос издания ČTK ответило, что "не комментирует" этот вопрос. Журналисты добавили, что и украинская сторона пока не реагировала на сообщение.

О контракте между VOP CZ и украинским государственным концерном "Укроборонпром" (акционерное общество "Украинская оборонная промышленность") стало известно в феврале 2023 года.

Предполагалось, что чешское предприятие будет модернизировать танки Т-64, которые десятилетиями стояли на складах в Украине, после чего их должны были отправить непосредственно на фронт. Также в прошлом году сообщалось об открытии центра ремонта Т-64 в Польше.

Вместе с тем, летом 2023 года "Украинская оборонная промышленность" показала фотографии танка, который прошел ремонт и модернизацию непосредственно в Украине. В АО отметили, что на Т-64 советского образца, который разработали в Харькове и до начала полномасштабной войны был основным боевым танком ВСУ, устанавливают динамическую защиту, а также меняют изнутри.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года АО "Украинская оборонная промышленность" подписало соглашения о партнерстве с четырьмя компаниями из Литвы. Они занимаются инновационными разработками, в частности, специализируются на создании тепловизионных прицелов, современных систем дистанционного инициирования подрыва, средств РЭБ, связи и т. д.

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