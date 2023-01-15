''Доказано Нюрнбергом'': Резников резко ответил на атаку РФ на жилой дом в Днепре

Министр обороны Украины Алексей Резников резки ответил на очередной террористический акт России. Он заверил, что за ракетный удар по жилому дому в Днепре военные преступники обязательно понесут ответственность.

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Глава оборонного ведомства привел в пример Нюрнбергский процесс. Об этом он написал у себя в Twitter.

Резников подчеркнул, что страна-агрессор в очередной раз нарушила один из основных принципов Международного гуманитарного права.

По его словам, российские военные преступники не смогут избежать ответственности за совершенное. Резников отметил, что это доказано Нюрнбергским процессом.

"Сегодня Россия серьезно нарушила один из основных принципов Международного гуманитарного права, разрушив жилой дом в Днепре, убив не менее 5 человек и ранил минимум 39. "Я просто выполнял приказы" не извинит вас, военные преступники. Доказано Нюрнбергом", – написал Резников.

Напомним, 14 января в ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Обрушен один из подъездов, под завалами остаются люди. Погибли по меньшей мере 14 мирных жителей, ранены 73 человека, среди которых дети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Было установлено также имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, ранее приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.

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