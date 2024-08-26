'Дом взрывной волной унесло': жители Днепропетровщины показали последствия вражеского удара. Видео

В понедельник, 26 августа, Россия совершила масштабную атаку на Украину. Жители Днепропетровской области до сих пор приходят в себя от последствий вражеского удара.

Видео дня

Соответствующие кадры показали в Днепропетровской ОВА и Суспільне. Игорь, потерявший свой дачный дом, рассказал о постигшей его семье трагедии.

Дом, построенный в 1998 году, являлся важной частью его жизни. Игорь вспоминает, как каждый понедельник его мать ухаживала за овощами на даче, и именно задержка ее поездки спасла ей жизнь.

"Мы находились в городе и нам позвонил охранник и сказал, что нашей дачи уже нет. Здесь прошло мое детство. На всех этих деревьях, которые свергнуты. Я им (русским – ред.) желаю такого же, чтобы они почувствовали все это на собственной коже. Может тогда в них что-нибудь проснется", – сказал мужчина.

Зинаида, еще одна жительница, рассказывает, что ее муж отправился на дачу, чтобы полить урожай. Когда узнали о ракетной угрозе, они отправились к укрытию.

"Мы только доехали до хранилища и услышали взрыв. Потом начали звонить по телефону нашим, что там. Люди испугались, из домов выбежали. В нашем дачном сообществе прочла, что нашего слесаря ранило и он погиб", — рассказала женщина.

Анна, которая лелеяла свою дачу более 30 лет, узнала о разрушении, когда уже была в пути. Ей позвонили соседи и сказали, что дома нет.

"Я только что выбралась на дачу. Была в дороге. Позвонили соседи. Сообщили: "Можешь не ехать, дома нет. А я приехала", – рассказала женщина.

Она рассказала, что выращивала овощи, были хорошие урожаи, а теперь ничего не осталось.

"Приехала, потому что как иначе, говорит Анна. Она питала это место более 30 лет. Тянулась, чтобы наслаждаться спокойствием на склоне лет. Высаживали овощи. Были хорошие урожаи. Теперь ничего не осталось…" – сказала Анна.

Кроме того, женщина по имени Алина также разбирает завалы своего дома, принадлежавшего ее дедушке с бабушкой. Хотя разрушения существенны, женщина счастлива, что ее родные остались живы. Горе обошло их: за 5 минут до атаки старики пошли в больницу.

Согласно последним подсчетам, в кооперативе Днепровского района было изуродовано около двадцати домов.

Стоит отметить, что утром взрывы раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях, жертвах, а также аварийных отключениях электроэнергии. О последствиях массированной российской атаки читайте в материале OBOZ.UA.

Утром 26 августа российская террористическая армия атаковала Полтавскую область. Целью агрессора стал промышленный объект. В результате обстрела пострадали пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский указал на невозможность высчитать, сколько еще ракет враг может запустить по Украине, поскольку у России нет четкого постоянного количества ракет, которые бы производились в определенный период. Серийное производство у агрессора не отлажено – у него есть ситуативная работа, которая зависит от получения определенных комплектующих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!