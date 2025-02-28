Дома превращены в руины: в сети показали, что оккупанты сделали с поселком Пески возле Донецка. Фото

Поселок Пески Донецкой области в настоящее время находится под контролем российских войск. Этот населенный пункт ничем не отличается от других украинских городов и поселков, которые оккупировала путинская армия, там царит жуткая атмосфера города призрака.

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Соответствующими фотографиями поделился украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале. На фото видны разрушенные дома, обожженные деревья и пустырь.

"Поселок Пески, окрестность Донецка. Его тоже "освободили"…", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что бои за Пески возобновились с самого начала полномасштабного вторжения. ВСУ долго обороняли территорию поселка, но с 23 октября 2022 года его полностью контролируют оккупанты.

О том, что враг фактически уравнял Пески с землей стало известно летом 2022 года, тогда военные РФ били по населенному пункту из термобарических артиллерийских систем.

Напомним, в Министерстве внутренних дел показали, как выглядит Часов Яр. Город, в котором когда-то бурлила жизнь, почти полностью уничтожен постоянными обстрелами. Сейчас наши защитники продолжают удерживать там оборону.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года, в соцсети появились новые фотографии города Бахмут, находящегося под контролем армии РФ. Кадры демонстрируют масштабы разрушений, вызванных оккупационными войсками.

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