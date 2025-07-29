Доставка будущего: в Силах обороны показали, как дроны 'Вампир' спасают логистику на самом горячем направлении фронта. Видео

Дроны-грузовики "Вампир" спасают логистику Сил обороны Украины на самом горячем, Торецком направлении фронта. Они доставляют необходимое туда, где идут ожесточенные бои.

Об этом рассказали в Национальной полиции Украины. Операторы дронов штурмового полка "Сафари" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" осуществляют десятки вылетов, доставляя запасы к самым сложным точкам обороны.

"Вампир" – доставка будущего: дроны-грузовики спасают логистику на самом горячем направлении фронта", – говорится в публикации.

Как работают дроны-грузовики "Вампир"

Дроны "Вампир" с ювелирной точностью доставляют боекомплект, лекарства, еду и воду – все, что держит в строю защитников Украины.

"У ребят нет возможности принять нормальный душ, есть влажные серверки. Воду мы запаковываем дополнительно еще в пленку, лекарства также является обязательной составляющей. И обязательной энергетики", – рассказала "Лиса", командир взвода БПЛА полка "Сафари".

В Нацполиции отметили, что Торецкое направление является одним из самых сложных участков линии обороны.

По словам "Лисы", логистика затруднена из-за вражеских ударов FPV-дронами. Это также затрудняет ротацию воинов, довоз БК и других вещей.

"Постоянные вражеские обстрелы, дроны-камикадзе, попытки прорыва – все это направлено на одно: сломать нашу устойчивость, изолировать подразделения и прервать логистические маршруты", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты методично бьют по дорогам, технике, складам, пытаясь оставить воинов Сил обороны без боеприпасов, воды, еды и медикаментов.

Однако их усилия напрасны, добавили в Нацполиции.

Ведь в местах, где не проходит колонна и куда не дойдет пехота, в небо взлетает "Вампир" – дрон-грузовик нового поколения, работающий там, где другие вынуждены останавливаться.

"Под покровом ночи, рискуя быть сбитыми, операторы штурмового полка "Сафари" ОШБ НПУ "Ярость" осуществляют десятки вылетов, доставляя необходимое туда, где идет самый ожесточенный бой. Боекомплект, лекарства, еда, вода – все, что держит наших бойцов в строю, – доставляется с ювелирной точностью", – говорится в публикации.

Ранее "посылки" для защитников приходилось просто бросать с высоты, рассказал оператор БПЛА "Акробат":

"Обматывали всем мягким поролоном, пенопластом, чем только можно, чтобы сбросить с высоты, чтобы хотя бы половина не разбилась, выжила. Но это немножко расходно, потому что и много воды, например, не возьмешь. Если оно падает, оно разбивается".

Чем тяжелее груз, тем меньше дальность

От веса напрямую зависит дальность пилота, говорят защитники.

"Если перегрузим, мы просто не донесем. Потому что чем тяжелее, тем больше высаживается батарея. В среднем 5-килограммовый груз в безветренную погоду можно просто занести на 10 километров", – говорит "Акробат".

В Нацполиции говорят, что "Вампир" – это не просто дрон, это ответ на попытку оккупантов перерезать артерии жизни.

"Мы не оставляем своих. И даже в самые темные времена – несем поддержку, надежду и решимость побеждать. Логистика новой войны. Ярость, которая летает", – говорится в сообщении.