Дрон попал по тепловозу: в Кривом Роге в результате атаки РФ погиб 28-летний Антон Пономаренко. Фото

В результате вражеской атаки на Кривой Рог 28 марта три человека получили ранения, также погиб 28-летний мужчина. Погибшим оказался помощник машиниста электровоза железнодорожного цеха ЧАО "ИНГОК" Антон Пономаренко.

Вражеский дрон попал по тепловозу, на котором работал криворожанин. Об этом рассказали в профсоюзе Ингулецкого горно-обогатительного комбината.

Что известно о жертве вражеского удара по Кривому Рогу

В профсоюзе комбината рассказали, что 28 марта в результате массированной атаки российских войск по промышленному предприятию в Кривом Роге трагически погиб помощник машиниста электровоза железнодорожного цеха ЧАО "ИНГОК" — Антон Пономаренко.

"Вражеский дрон попал в электровоз, на котором он работал... Антон был добрым, искренним, ответственным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Его уважали за человечность, открытость и готовность всегда прийти на помощь. На предприятии он работал с 2020 года. Коллеги вспоминают его как надежного товарища, который никогда не оставлял в беде и всегда поддерживал словом и делом. Это невосполнимая утрата для коллектива, родных и всех, кто его знал", – подчеркнули в профсоюзе комбината.

Накануне, 28 марта, россияне атаковали Кривой Рог ударными дронами ночью, утром и днем.

"Пять массированных атак на наш город, под ударом находились промышленные предприятия. К сожалению, один человек погиб. Еще трое получили ранения, не тяжелые, медики оказали им всю необходимую помощь. Оперативно были задействованы все необходимые службы", – рассказывал на брифинге вечером руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

Он добавил, что только за ночь над Криворожским районом силы ПВО сбили 32 БпЛА.

Также вечером 28 марта Россия атаковала Николаевскую область. Пострадали по меньшей мере 10 человек, восемь из них – дети.

