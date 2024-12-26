Дроны атаковали Московскую область: работа ряда аэропортов приостановлена

В четверг, 26 декабря, Московская область РФ оказалась под атакой БПЛА. В результате чего во всех московских аэропортах, а также в авиагаване Калуги, был введен план "Ковёр".

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Об этом сообщают российские СМИ. С 15:45 (по московскому времени) аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский и Калуга временно перестали принимать и отправлять рейсы.

По информации Telegram-канала Mash, в Домодедово, Внуково и Шереметьево задержаны 27 рейсов. Предварительно причиной остановки работы аэропортов стала атака дронов.

Отметим, что план "Ковер" вводится в случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано нарушение воздушного пространства РФ.

Напомним, что на территории России утром 26 декабря снова произошел хлопок, на этот раз взрывы были слышны в Воронеже и Котово, Волгоградской области. В частности, в Воронеже дроны атаковали военный аэродром "Балтимор", а в Котово БПЛА наведались на промышленное предприятие.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях дроны Службы безопасности Украины атаковали состав боеприпасов полигона "Кадамовский" в Ростовской области. В результате удара на территории военного объекта прогремели мощные взрывы с последующей детонацией боеприпасов. В результате атаки вражеский состав был полностью уничтожен.

Напомним, что утром 25 декабря в Тамбовской области России были прилеты. Беспилотники атаковали территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новоникольское.

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