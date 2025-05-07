Дроны СБУ поразили важные для России оборонные заводы. Фото и видео

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 7 мая поразили два ключевых оборонных завода России. Под удар БПЛА попали завод "Базальт" в Московской области, производящий оружие и боеприпасы для армии РФ, и "Сплав" в Туле – единственное предприятие страны-агрессора, разрабатывающее РСЗО и патроны.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA. Как отмечается, в ночь на среду дальнобойные дроны СБУ поразили два завода ВПК в российском тылу.

В частности, атаке подвергся "Базальт" в Красноармейске Московской области – главное оборонное предприятие РФ по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии РФ.

Местные жители насчитали там минимум семь взрывов, после которых вспыхнул пожар.

Также был атакован завод "Сплав" в Туле – единственное в России предприятие, проектирующее и разрабатывающее реактивные системы залпового огня (РСЗО) и патроны. После прилетов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.

Кроме того, движение украинских БПЛА заставило россиян ввести на территории Московщины "план Ковер", предусматривающий закрытие аэропортов и вызвавший транспортный коллапс.

Авиакомпании упразднили сотни рейсов.

"В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу совершать вооруженную агрессию против Украины", – сообщил информированный источник в СБУ.

Собеседник OBOZ.UA добавил, что работа над ослаблением военных способностей агрессора будет продолжаться и дальше.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ заявили, что Украина якобы вечером и ночью запустила по России 447 дальнобойных БПЛА и ракет, что якобы стало "самой массированной атакой" на страну-агрессора. В более чем 30 российских городах из-за угрозы атаки дронов был отключен мобильный интернет.

Под удар попали объекты ВПК страны-агрессора, сообщалось о нескольких попаданиях, в том числе по заводу "Оптиковоконные системы" в Саранске в Мордовии, а также по аэродромам "Кубинка" и "Шайковка" под Москвой.

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