'Двое маленьких внуков еще не знают, где их бабушка': в Кривом Роге простились с учительницей, которую убил 'Шахед' в Одессе. Фото

В Кривом Роге похоронили социального педагога Екатерину Борсинскую, которая погибла вследствие российской террористической атаки. Женщина скончалась в квартире в Одессе вместе со своим мужем после попадания в многоэтажку дрона-камикадзе "Шахед".

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Трагедия произошла в ночь на 28 июня. Об этом сообщает издание "Свои. Кривой Рог".

Российская террористическая армия убила Екатерину Борсинскую и ее мужа Валентина в Одессе. Женщина работала социальным педагогом в Михайловском лицее. В ту ночь один из российских БПЛА, которыми атаковали Одессу, попал непосредственно в окно квартиры в многоэтажном доме, жители которой погибли.

Российский дрон попал в окно около полуночи. До 2:30 ночи родные ждали под домом, ездили в больницу и в лицей, где работала погибшая. Через некоторое время спасатели обнаружили тела Екатерины и Валентина в разных местах квартиры.

Женщину похоронили 1 июля в родном городе Кривой Рог. Невестка погибшей вспоминает, что Екатерина была общительной, очень светлой, красивой женщиной. Она помогала сыну и его жене с двумя маленькими внуками. Детям пока не рассказали о трагедии, но старшая дочь постоянно спрашивает о бабушке.

Екатерина вместе с мужем переехали в Одессу три года назад. После переезда она работала социальным педагогом в Михайловском лицее. До этого работала в криворожском лицее №81. Бывшие коллеги из Кривого Рога не могут оправиться от тяжелой потери.

"Эта новость всех нас шокировала. Мы не надеялись, что такая судьба будет у Екатерины. Работала вместе с нами, была очень приятной коллегой, преданной своему делу, очень положительной, всегда веселая, вдохновляющая, творческая. Когда она переехала в Одессу, она была счастлива. Мы радовались за нее и не думали, что из всех окон этот шахед выберет это окно. Мы очень сожалеем, жалеем, скучаем. Мы будем помнить. Таких людей всегда тяжело терять", – сказала бывшая коллега погибшей.

Напомним, российская оккупационная армия нанесла удары по жилой застройке Константиновки (Донецкая область). В результате атаки ранения получили трое гражданских.

Ранее сообщалось, что в момент эвакуации тяжелораненых из Покровска под российский обстрел попал экипаж группы полиции Донецкой области. Оккупанты атаковали людей дронами: пострадали несколько гражданских, а также полицейский.

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