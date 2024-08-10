Дым затянул почти весь Херсон: из-за российских обстрелов произошел масштабный пожар

Под Херсоном из-за очередных российских обстрелов вспыхнул масштабный пожар. Из-за сильного ветра дым затянул почти весь областной центр.

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Об этом сообщили в Telegram Херсонской ОВА. Пожарные прилагают все усилия, чтобы потушить возгорание.

Местных жителей призвали до улучшения ситуации придерживаться рекомендаций:

– закрыть окна дома и не выходить лишний раз на улицу;

– включить на максимум увлажнитель воздуха, если он есть;

– пользоваться защитными масками, чтобы уменьшить попадание загрязненных частиц в органы дыхания;

– пить много воды – до 2-3 литров в день;

– избегать физической активности;

– если появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Напомним, в Херсонской ОВА сообщили, что оккупанты атаковали дроном жителей Херсона. В результате удара двое мужчин 53 и 75 лет получили ранения, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Военные РФ скинули БПЛА со взрывчаткой в Днепровском районе города.

В течение суток оккупанты нанесли удары по ряду населенных пунктов Херсонщины, попав по объектам критической инфраструктуры, жилым домам и авто. В результате обстрелов шесть человек получили ранения.

В частности, под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Белозерка, Широкая Балка, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Зеленовка, Зимовник, Зоровка, Никольское, Новодмитровка, Берислав, Качкаровка, Змиевка, Андреевка, Томарино, Новорайск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 августа Херсон также оказался под вражеским огнем. Оккупанты нанесли удары по жилым домам, в результате чего есть разрушения.

– 7 августа оккупанты, обстреливая в течение суток населенные пункты Херсонщины, били по домам и образовательному заведению. В результате военных преступлений россиян погиб человек, 15 пострадали.

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