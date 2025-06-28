Его папа без вести пропал на войне: на Сумщине похоронили 5-летнего мальчика, который погиб в результате атаки РФ. Фото и видео

На Сумщине 27 июня похоронили 5-летнего Диму Безверхого. Мальчика убила Россия во время дроновой атаки 24 июня по селу Великий Бобрик.

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Мама, сестра и бабушка Димы остаются в больнице, папа мальчика пропал без вести на войне. О семье, маленькой жертве России и прощании с убитым оккупантами ребенком рассказали в "Суспільне. Суми" и на Facebook-странице "Их убила Россия".

"5-летний Дима Безверхий. Его убили россияне. Папа мальчика – без вести пропавший на войне... Столько горя в одну семью принесла Россия. 24 июня террористы РФ обстреляли шахедами село Большой Бобрик на Сумщине. Они уничтожили почти целую улицу и убили трех человек. Кроме ребенка погибли еще двое мирных жителей села – 85-летняя Татьяна Иващева и 55-летний Владимир Велитченко. Дом семьи Безверхих уничтожен полностью", – указано в сообщении "Их убила Россия".

Из-под завалов разрушенного дома семьи Безверхих спасатели сначала достали раненую бабушку и ее внучку, которую обнимала женщина. Девочка в этом году закончила школу. Сейчас она находится в реанимации.

А в другой части разрушенного дома нашли Оксану Безверхую, которая во время взрыва накрыла собой сына Диму.

"Маму достали живой. К большому сожалению, мальчик не выжил... Сегодня 5-летнего Диму похоронили в родном селе. Его мама, сестренка и бабушка до сих пор в больнице...Сил им... и выздоровления...Светлая память маленькому ангелу", – говорится в сообщении.

Похороны 5-летнего Димы 27 июня стали третьими в селе Великий Бобрик после атаки войск РФ 24 июня. Местные жители, которые пришли провести мальчика в последний путь, рассказали журналистам "Суспільного", что его мама Оксана работает в местном лицее.

"Мы с ней буквально, наверное, неделю, может, две назад общались, потому что у нас дети одинаковые. У нее Дима, у меня Дима, только разница в полгода. Я спрашивала про школу. Она говорит: "Пусть еще погуляет, пусть еще побудет ребенком". А после ночи, утром, услышала, что нет. Жаль", — рассказала местная жительница Наталья.

Дети для Оксаны были главным смыслом жизни, вспоминают односельчане.

"Небо сорвалось со всем на свете. Все летело. Представьте, сколько их летело на одну улицу. Это ребенок, зайчик маленький, котик маленький, да и все. Она с ним так носилась: Димочка, Димочка, Димочка. Сама тянула сколько детей своих. Девочка 11 классов закончила. Она в Сумах где-то в больнице, но ее будут перевозить в Киев... Оксана такая добрая. Никогда никому ни в чем не отказывала. Оксана, я не знаю, за что сколько беды у них, у нее же муж пропал без вести. Уже полгода, или больше", — рассказала Татьяна Заводун.

Возвращаться семье некуда, от дома Безверхих осталась только куча кирпичей.

Напомним, 24 июня оккупанты массированно ударили по Сумщине. В результате атаки в селе Великий Бобрик разбиты жилые дома, погибли три человека, среди которых был и маленький Дима. Мама, бабушка и сестра мальчика госпитализированы.

В тот же день захватчики ударили баллистикой по Днепру и Самару. Повреждена гражданская инфраструктура, есть жертвы и сотни раненых.

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