'Экипаж крейсера 'Москва' подтверждает': россияне устроили истерику из-за реакции Кремля на потерю самолетов и вспомнили 'Киев за три дня'

Воины Воздушных сил ВСУ вечером 14 января уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 ВС РФ. Реакция россиян не заставила себя долго ждать.

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Они, в привычной манере, устроили истерику и вспомнили "Киев за три дня". Соответствующие комментарии граждане страны-агрессора оставляют в социальных сетях.

Так, после сбития таких "жирных" целей оккупантов, как А-50 и Ил-22, в России начался вой. Традиционно россияне начали искать виновных. На этот раз таковыми стала их же власть, на которую, по их словам, "не хватает Сталина".

Также россияне перессорились муж собой, решая, могла ли их собственная ПВО сбить самолеты.

Кроме того, они раскритиковали реакцию Кремля на потерю самолетов и упомянули "Киев за три дня".

Следует отметить, что пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков попытался уклониться от ответа на вопрос о двух потерянных самолетах А-50 и Ил-22. По комментарию он отправил к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Операцию по ликвидации вражеских самолетов провели в Приазовье. Информацию об этом 15 января подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, опубликовав видеофрагмент схемы объективного контроля за полетами вражеских самолетов.

Напомним, вечером 14 января появилась информация о том, что Силы обороны Украины сбили над Азовским морем самолет-разведчик А-50 и повредили бомбардировщик Ил-22 российских войск. После новостей об этом утром 15 января командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал интересный намек со словами: "Это вам за Днепр!". Заметим, что накануне была годовщина трагического дня 14.01.2023-го, когда Россия нанесла ракетный удар по дому в Днепре, отобрав жизнь 46 мирных украинцев.

Учитывая новые данные, с начала российского вторжения в феврале 2022-го и по сей день защитники Украины уничтожили уже 331 самолет армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, самолет ДРЛВ А-50 очень ценен для российской армии. Для оккупантов он работает корректировщиком во время массированных обстрелов Украины и стоит по меньшей мере $330 млн.

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