Ему навсегда будет 25: в Донецкой области умер молодой защитник из Прикарпатья. Фото
Украина потеряла еще одного Героя. На Донетчине перестало биться сердце 25-летнего Николая Стрельчука – защитника из Калуша, самоотверженно защищавшего родную землю.
Об этом сообщил Калушский городской совет. Николай родился в 1999 году.
В августе 2023 года, когда российская война против Украины продолжалась уже более года, он принял важное решение – встать на защиту своей страны. Военную службу нес в рядах пограничной службы, где исполнял обязанности инспектора и помощника гранатометчика.
К сожалению, 9 марта 2025 его сердце остановилось – причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Друзья, побратимы и родные будут помнить его как преданного воина, храброго патриота и хорошего человека.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя", – добавили в горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Северском направлении фронта оборвалась жизнь 30-летнего воина Романа Кинаша из Ивано-Франковской области. Он служил старшим разведчиком и оператором FPV-дрона в рядах прикарпатской "десятки" – бригады "Эдельвейс".
Защищая Украину, отдал жизнь защитник из Запорожской области Никита Китиков. Он принял последнее сражение, освобождая родной край на Запорожском направлении.
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