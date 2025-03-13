Ему навсегда будет 25: в Донецкой области умер молодой защитник из Прикарпатья. Фото

Украина потеряла еще одного Героя. На Донетчине перестало биться сердце 25-летнего Николая Стрельчука – защитника из Калуша, самоотверженно защищавшего родную землю.

Видео дня

Об этом сообщил Калушский городской совет. Николай родился в 1999 году.

В августе 2023 года, когда российская война против Украины продолжалась уже более года, он принял важное решение – встать на защиту своей страны. Военную службу нес в рядах пограничной службы, где исполнял обязанности инспектора и помощника гранатометчика.

К сожалению, 9 марта 2025 его сердце остановилось – причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Друзья, побратимы и родные будут помнить его как преданного воина, храброго патриота и хорошего человека.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Северском направлении фронта оборвалась жизнь 30-летнего воина Романа Кинаша из Ивано-Франковской области. Он служил старшим разведчиком и оператором FPV-дрона в рядах прикарпатской "десятки" – бригады "Эдельвейс".

Защищая Украину, отдал жизнь защитник из Запорожской области Никита Китиков. Он принял последнее сражение, освобождая родной край на Запорожском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!