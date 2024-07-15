Ему навсегда будет 44: в Черкассах простились с воином, отдавшим жизнь за Украину. Фото

В Черкассах прошло прощание с погибшим воином Евгением Лу, отдавшим свою жизнь за Украину. Герою навсегда будет 44 года.

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Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Евгений Лу родился в Черкассах и учился в специализированной школе № 8.

Он продолжил образование в Черкасском профессионально-техническом училище № 21 по специальности "продавец продовольственных и непродовольственных товаров".

После окончания учебы Евгений работал в сфере охраны, а позже – в сетях магазинов "Премьер" и "Сити-маркет".

Военную службу он проходил в должности водителя механизированной роты. Евгений Лу погиб во время выполнения служебных обязанностей в Донецкой области в результате попадания FPV-дрона. Ему было 44 года.

"Вечная память воину-защитнику! Соболезнование родным…" – отметил Бондаренко.

Напомним, на Роботинском направлении фронта в Запорожской области погиб молодой воин Руслан Бойко из Львовской области. Он служил в Национальной гвардии Украины, был гранатометчиком третьего отделения первого взвода батальона оперативного назначения. Жизнь защитника оборвалась за месяц до его 21-летия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 июля Лохвицкая громада Полтавской области простилась с военнослужащим, младшим лейтенантом Александром Сергеевичем Лысенко. Защитник погиб 5 июля возле Волчанска Харьковской области во время выполнения боевого задания.

– Также под Торецком Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Станислав Красный. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 июля.

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