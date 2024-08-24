'Если это соответствует видению Зеленского': у Байдена отреагировали на миротворческие инициативы премьера Индии Моди

В администрации американского президента Джо Байдена высказались о визите в Украину премьер-министра Индии Нарендры Моди. Там подчеркнули, что приветствуют дипломатические усилия других государств по достижению мира в Украине.

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Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 23 августа. Однако он подчеркнул, что все усилия должны соответствовать видению украинского президента Владимира Зеленского.

Чиновник отметил: если визит Моди в Киев и его встреча с президентом Украины может помочь положить конец российской полномасштабной агрессии и согласовывается с видением Зеленского относительно справедливого мира, тогда США "думают, что это будет полезно".

"Если есть другая страна, которая готова помочь в попытках покончить с войной в Украине, мы приветствуем это. Но, если вы хотите помочь, то нужно вести разговоры с украинцами. Мы говорим это все время: ничего об Украине без Украины", – подчеркнул он. Кирби.

Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Украину заявил о желании своей страны помочь в установлении стабильности в регионе. Он подчеркнул, что Индия выступает за дипломатическое решение войны между Россией и Украиной и готова активно содействовать достижению мира.

В начале июля Нарендра Моди посетил Россию и провел переговоры с диктатором Путиным. Премьер Индии выступил с призывом к диалогу о завершении войны в Украине.

Накануне визита Моди OBOZ.UA проанализировал предпосылки и возможные последствия этого события. Также мы писали о возможных целях, которые стремится достичь в процессе переговоров каждая из сторон.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки дали новый комментарий по поводу наступательной операции Сил обороны Украины в Курской области РФ. Там отметили, что Вашингтон "наблюдает за рисками эскалации с начала конфликта".