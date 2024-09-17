'Если посмотреть на карту': президент Эстонии высказался о членстве Украины в ЕС и НАТО

Президент Эстонии Алар Карис убежден, что других альтернатив, кроме вступления Украины в НАТО и Евросоюз, нет. Однако, по его словам, это должно произойти после завершения войны. Европе не нужна "серая зона", в которую враг может ворваться снова.

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Об этом эстонский лидер заявил в интервью ТСН. Он убежден, что в НАТО достаточно государств, которые будут твердо стоять на том, что ЕС и НАТО – единственно возможное будущее Украины.

"Но если посмотреть на карту, нет никакой альтернативы – Украина должна стать членом НАТО, членом Евросоюза. Нам не нужна "серая зона", в которую враг снова может вторгнуться рано или поздно", – заявил Карис.

Он не исключил, что вопрос членства Украины в НАТО может быть вынесен как вопрос переговоров с Россией – мол, ничего нового в этом нет.

"Конечно, Россия сделает все, чтобы этого не допустить, как они делали это с нами. Но сейчас даже нейтральные страны, как Швеция, Финляндия, внезапно вступили в НАТО. И они пришли очень хорошо подготовленными к тому, чтобы быть полноценными членами Альянса", – подчеркнул эстонский лидер.

Он убежден, что то же самое касается и Украины. По словам Кариса, в военном смысле наше государство выйдет из этой войны гораздо сильнее, чем было до нее.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет частью НАТО как суверенная и независимая страна в государственных границах 1991 года. Остальные варианты не обсуждались.

– Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заслуживает приглашения в НАТО – даже до следующего саммита Североатлантического альянса в Гааге (Нидерланды) 26-27 июня 2025 года. И "когда есть желание, то есть и способ", считает он.

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