Есть две причины: Эйдман объяснил, почему Россия активизировала ракетные удары по Украине

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман назвал две вероятные причины активизации ракетных ударов РФ по Украине. Во-первых, президент России Владимир Путин атаками на энергетику, очевидно, стремится усложнить жизнь украинцам зимой, испортить праздники и деморализовать, а во-вторых, таким образом, он может мстить за уничтоженный корабль "Новочеркасск".

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Своим мнением социолог поделился в интервью изданию "Телеграф", опубликованном 5 января. В частности, он напомнил, что страна-агрессор ужесточила обстрелы, как и в прошлом году, в холодное время года.

"Во-первых, и в прошлом году резко активизировалась под Новый год воздушная война против Украины. Зимой, уничтожая объекты энергетической инфраструктуры, можно очень усложнить людям жизнь. Вероятно, он достигает и психологического эффекта: испортить людям праздник и во время праздника населения терроризировать и деморализовать", – сказал Эйдман.

Он добавил, что Москва с помощью ракетного террора стремится убедить украинцев в том, что победить агрессора якобы невозможно.

"Российская информационная война против Украины, которая идет и на Западе, в последнее время направлена на то, чтобы внушить гражданам Украины: шансов победить Россию, отстоять свою независимость – нет. И такие массированные бомбардировки могут играть свою роль в рамках попытки деморализовать население и попытаться поставить общественное мнение Украины на колени: выхода, мол, нет – не улучшается ситуация на фронте, еще и бомбардировки усиливаются – и нужно идти на поклон к Путину", – сказал социолог.

По его словам, вторая причина усиления российских воздушных атак связана с поражением российского крупного десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии.

"Первая масштабная ракетная атака в последнее время (29 декабря. – Ред.) произошла после успешного уничтожения российского военного корабля "Новочеркасск" в Крыму. Путин типа так ответил за "Новочеркасск". Он пытается на каждый украинский военный успех отвечать как можно более монструозным военным преступлением" , – объяснил Эйдман.

Он добавил, что считать Путина готовым к мирным переговорам – ошибка, так как его истинная цель, от которой он не в состоянии отказаться, – уничтожение Украины как государства.

"Разговоры о том, что Путин готов к переговорам, – большая глупость. Ни к каким переговорам он не готов. Он четко и много раз повторял, что цели войны сохраняются. А цели – уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев – как самостоятельного народа. Это его параноидальная, сверхценная идея, и от нее отказаться Путин не может просто физически", – считает Игорь Эйдман.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На новогодние праздники РФ подвергла Украину массированной ракетной атаке комбинированного типа. По своей мощности этот удар сопоставим с применением тактического ядерного оружия, отметил обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

– По данным Business Insider, массированными ракетными атаками Москва хочет не только привести к разрушениям, но и заставить украинскую ПВО израсходовать ракеты для Patriot.

– В разведке Британии 3 января констатировали, что недавние атаки РФ засвидетельствовали смену тактики агрессора. Мощные удары были направлены прежде всего на военную промышленность, а не на энергетику.

– В ночь на 5 января Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В трех областях часть населения осталась без света.

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