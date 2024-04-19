'Есть инструментарий влияния на Дурова': в ЦПИ рассказали, как Украина блокирует Telegram-каналы

В Центре противодействия дезинформации есть механизмы воздействия на основателя Telegram Павла Дурова. Применив их, учреждение может вынудить его ограничивать работу конкретных каналов, по крайней мере, на территории Украины.

Об этом рассказал глава Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко в эфире телемарафона. К тому же он описал процедуру блокировки каналов.

Процесс начинается со составления СНБО списка, содержащего описательную часть по законодательству и которые публикации Telegram-канала его нарушают. Им потом делятся с СБУ и министерством цифровой трансформации.

По словам главы ЦПИ, есть и другие ограничения, однако он не может о них рассказывать.

"Инструменты влияния есть. Также можем вообще придумывать новые механизмы, взяв в пример Китай, который в принудительном порядке удалил приложения из магазинов App Store. Это может работать и у нас", - отметил руководитель ЦПИ.

Впрочем, он подчеркнул, что "ВКонтакте" до сих пор можно скачать из App Store и PlayMarket.

В марте 2024 года в компании Telegram заявили, что получили от украинских властей перечень "потенциально проблемных" каналов. Специалисты проверяют их контент на соответствие правилам мессенджера.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты разгоняют в украинском информпространстве дезинформацию о подготовке наступления и усилении боевых действий в Сумской области. Для этого они используют украинские сюжеты об обучении пограничников.

Напомним, также ранее в ГУР сообщили, что РФ готовит провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке. Кремль планирует обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия от США в боевых действиях в Судане, а как доказательство намерено использовать сфабрикованные фото захваченных "вагнеровцами" "трофеев".